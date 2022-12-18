على الكلى والكبد والمعدة.. هذه أضرار شرب الماء واقفًا

تواصل – فريق التحرير

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أنه بالرغم من فوائد شرب الماء العديدة، إلا أنها قد تُسبب أضرارًا على الجسم في حالة شرب الإنسان لها في حالة الوقوف.

وأضافت أن من تلك الأضرار الإصابة بقرحة المعدة نتيجة حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وعدم قيام الماء بدوره في تقليل الحموضة، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

التهاب المفاصل

وأشارت إلى أن شرب الإنسان للماء واقفًا قد يؤدي لالتهاب المفاصل، وذلك لأن الأعصاب تكون في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، ما يخل بتوازن السوائل، ويؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل، ولذلك يحدث التهاب المفاصل وتلفه.

وبينت عبد الوهاب، أنه قد يؤدي شرب الماء واقفًا كذلك إلى إحداث فوضى في الجهاز الهضمي، لأنها تمر بقوة وسرعة كبيرة عبر قناة الطعام وتسقط على أسفل المعدة مباشرة، ما يخل أيضًا بتوازن السوائل، ويؤدي لزيادة السموم وعسر الهضم.

وقالت إن “هذه الأضرار تجعلنا نلتزم بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا، فقال قتادة بن دعامة السدوسي: فقلنا لأنس رضي الله عنه فما حكم الأكل قائمًا؟ أمنهي عنه كالشراب؟ فقال أنس: هو أولى بذلك، فهو أشر وأخبث”.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحد قائمًا، فمن نسي وفعل ذلك فليخرج ما في جوفه استحبابًا، وإلا فلا إثم عليه؛ لأن الشرب قائمًا مكروه وليس بمحرم.

أضرار شرب الماء واقفًا على الكلي والكبد

وتابعت عبد الوهاب، موضحة أن هناك أضرارًا لشرب الإنسان الماء واقفًا على الكلى والكبد، وذلك لأن شرب الماء بطريقة خاطئة لا يجعل الكلية تقوم بوظيفتها في تصفية السموم، إذ يمر الماء دون أي ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط مرتفع، وتستقر شوائبها في المثانة، بما يلحق الضرر بوظائف الكلى والكبد، كما يتسبب في حدوث اضطرابات المسالك البولية.