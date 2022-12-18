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ارتفعت 25%.. السوق العقارية تستعيد عافيتها خلال الأسبوع الماضي
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ارتفعت 25%.. السوق العقارية تستعيد عافيتها خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت 25%.. السوق العقارية تستعيد عافيتها خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت 25%.. السوق العقارية تستعيد عافيتها خلال الأسبوع الماضي
٠٧:٤٧:٥٩ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميًا ومحليًا باستعادتها جزءًا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي، بحسب “الاقتصادية”.

السوق العقارية ترتفع بأكثر من 24.7%

وسجلت السوق ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى ‏‏24.7 في المئة لتستقر عند 4.2 مليار ريال، وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل ‏جميع القطاعات الرئيسة في السوق.

وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ‏ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30.1 في المئة مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي ‏‏4.9 في المئة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 ‏في المئة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في ‏المئة.‏

وشهدت السوق العقارية 5 أشهر من انكماش الأداء ‏خلال الفترة التي تأثر خلالها أداء السوق بعديد من المتغيرات الرئيسة، بدءًا من تراجع مستويات ‏الإقراض العقاري للأفراد واقترانه بالارتفاع المطرد في معدلات الفائدة.

استمرار ارتفاع معدلات الفائدة

ومن المتوقع استمرار ‏ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة على أثر قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، ‏الذي تضمن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5 في ‏المئة إلى 5.0 في المئة.

وتزداد ‏احتمالات ارتفاع تكلفة الرهون العقارية التي وصلت إلى مستوياتها أخيرًا خلال أكثر من ‏عقدين من الزمن، وهذا ما يرجح استمرار زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية ويقلص ‏من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية.

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الكلمات الدلالية:
السوق السوق العقارية العقارات المملكة رفع الفائدة

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