ارتفعت 25%.. السوق العقارية تستعيد عافيتها خلال الأسبوع الماضي
تواصل – فريق التحرير:
استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميًا ومحليًا باستعادتها جزءًا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي، بحسب “الاقتصادية”.
السوق العقارية ترتفع بأكثر من 24.7%
وسجلت السوق ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 24.7 في المئة لتستقر عند 4.2 مليار ريال، وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق.
وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30.1 في المئة مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي 4.9 في المئة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 في المئة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في المئة.
وشهدت السوق العقارية 5 أشهر من انكماش الأداء خلال الفترة التي تأثر خلالها أداء السوق بعديد من المتغيرات الرئيسة، بدءًا من تراجع مستويات الإقراض العقاري للأفراد واقترانه بالارتفاع المطرد في معدلات الفائدة.
استمرار ارتفاع معدلات الفائدة
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة على أثر قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، الذي تضمن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5 في المئة إلى 5.0 في المئة.
وتزداد احتمالات ارتفاع تكلفة الرهون العقارية التي وصلت إلى مستوياتها أخيرًا خلال أكثر من عقدين من الزمن، وهذا ما يرجح استمرار زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية ويقلص من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية.
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