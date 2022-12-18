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منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع سماء غائمة جزئيًا مع تكون الضباب على 10 مناطق

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع سماء غائمة جزئيًا مع تكون الضباب على 10 مناطق

منها مكة وعسير.. «الأرصاد» يتوقع سماء غائمة جزئيًا مع تكون الضباب على 10 مناطق
٠٧:٣٠:٥٩ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تكون الضباب

وتابع أن كما الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وأشار إلى أن ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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