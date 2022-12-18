الأمر أكثر خطورة مما تتصور.. 7 أسباب لآلام الظهر في حالة التنفس

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قد يجد البعض صعوبة تتمثل في آلام بالظهر تحدث عند التنفس وخاصة بشكل عميق، وهي ما قد تكون علامة على حالة أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي أو جلطة دموية.

وحسب صحيفة “بزنس إنسايدر”، فإن هذه العلامة قد تكون واحدة من 7 أمراض كالتالي:

1- إجهاد العضلات

ولعلاج الإجهاد، ستحتاج إلى إراحة عضلاتك لمدة يوم على الأقل، وإذا كنت تعاني من التورم، يمكنك وضع ثلج على المنطقة لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل بضع ساعات.

2- ذات الجنب

التهاب الجنبة حالة تحدث عندما تلتهب الأنسجة الموجودة بين الرئتين وجدار الصدر.

وقد يكون سببها فيروس الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، وعدوى المكورات العنقودية، وسرطان الرئة، وجلطة دموية في الرئتين وعلاج السرطان مثل العلاج الكيميائي.

3- الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب رئتيك وتنتج بشكل عام عن بكتيريا أو فيروس مثل الإنفلونزا.

4- سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة نادرا نسبيا، ولكنه أكثر شيوعًا إذا كنت مدخنًا، نحو 90% من حالات سرطان الرئة مرتبطة بتدخين السجائر.

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5- الانسداد الرئوي

هو نوع من الجلطات الدموية التي تحدث في أحد الأوعية الدموية في الرئتين، ويمكن أن يسبب الانسداد الرئوي ألما في الصدر أو الظهر، اعتمادًا على مكان ظهوره في الرئتين.

6- أمراض قلبية معينة

تسمى هذه الحالة التهاب التأمور (الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب) والتهاب عضلة القلب، وقد تلتهب عضلة القلب، بالالتهابات الفيروسية مثل «كوفيد-19»، والالتهابات البكتيرية مثل المكورات العنقودية أو مرض لايم وبعض الأدوية مثل أدوية السرطان والمضادات الحيوية.

7- ضلع مكسور أو كدمات

تحدث الكسور أو الكدمات بشكل عام بعد تعرضك لإصابة أو حادث، وتقول رولاند: «عادة ما يعرف الناس متى يحدث هذا النوع من الأشياء، ويبدأ الألم على الفور».

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