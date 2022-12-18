الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اشتباكات بين سجناء وقوات الأمن الإيرانية تسفر عن ضحايا
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اشتباكات بين سجناء وقوات الأمن الإيرانية تسفر عن ضحايا

اشتباكات بين سجناء وقوات الأمن الإيرانية تسفر عن ضحايا

اشتباكات بين سجناء وقوات الأمن الإيرانية تسفر عن ضحايا
٠٣:١٠:٤٨ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن اندلاع شغب ومواجهات بين سجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج، الواقعة غرب طهران.

ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قوله إن “شغبًا ومواجهات اندلعت بين عدد من السجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج”.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من بين المسجونين.

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وقبل الإعلان عن الحادث كانت هناك أنباء تفيد بتحرك قوة أمنية لنقل عدد من السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم لكنه قوبل بشغب من قبل السجناء، فيما أكد “هريكندي” أن جميع السجناء بصحة جيدة.

وقالت الوكالة: “خلال هذا الصراع أضرم عدد من السجناء النار في بعض البطانيات في قسم التهوية بالسجن”.

 

 

الكلمات الدلالية:
إيران اشتباكات تظاهرات ايران سجن ايراني

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