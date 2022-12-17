بدء التقديم على وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط

تواصل- فريق التحرير:

فتحت وزارة الحرس الوطني، باب التقديم على شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة اليوم الأحد، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون الخبرات -إن وجدت- تتوافق مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحاً بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنويه:

يتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

تفاصيل الوظائف ملف PDF – (اضغط هنا).