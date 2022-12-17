زيلينسكي يتحدث عن مشاكل كبرى في العاصمة كييف ومدن أوكرانية.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد، ولاسيما في العاصمة كييف، ومدينتي لفوف وفينيتسيا.

وأضح زلينسكي في رسالة عبر تيلغيرام عن حجم المعاناة في أوكرانيا بقوله: “هناك مشاكل في إمدادات الطاقة، ومشاكل كبيرة في إمدادات المياه في كييف وفينيتسا ولفوف”.

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وأضاف: “أصعب وضع في كييف وفينيتسا ولفوف، لكن للأسف، هناك عمليات إغلاق واسعة النطاق في العديد من المناطق الأخرى”، مشيرا بقوله “نحتاج إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة.

وفي وقت سابق، أوصت مؤسسة المياه الأوكرانية في وقت سابق سكان العاصمة بتخزين المياه للاحتياجات المنزلية والتقنية، مع انقطاع الكهرباء الذي يؤدي لتوقف محطات الضخ.

أيضا هناك مخاوف كبيرة، من انقطاع وسائل التدفئة المركزية عن مناطق أوكرانيا نظرا لشح الكهرباء، والمياه.

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