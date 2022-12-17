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حقد دفين وعنصرية فرنسية مقيتة.. مطبات صناعية على هيئة «رجل ساجد»!

حقد دفين وعنصرية فرنسية مقيتة.. مطبات صناعية على هيئة «رجل ساجد»!

حقد دفين وعنصرية فرنسية مقيتة.. مطبات صناعية على هيئة «رجل ساجد»!
٠٢:١٢:١٦ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق الحقد والعنصرية في فرنسا على المسلمين، حيث أقدمت إحدى البلديات في فرنسا على عمل مطبات صناعية على هيئة رجل ساجد.

وقال أحد المغردين:” إحدى البلديات الفرنسية تعرض في تجمع عام شكل (مطبة صناعية) على هيئة رجل ساجد!!”.

وأثارت الصور غضب الجميع، معتبرين أن ما يحدث حقد وعنصرية تمارس ضد المسلمين وتسخر منهم في حين أن الغرب يطالب الجميع باحترام الآخر وعلى رأسهم المنحرفين أخلاقياً “الشواذ جنسيًا” ويطالب بقبولهم في المجتمعات العربية.

الكلمات الدلالية:
رجل ساجد عنصرية فرنسا مطبات صناعية

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