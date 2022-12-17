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مشاجرة ودهس في الكويت والشرطة تتدخل وتطلق أعيرة نارية في الهواء (فيديو)
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مشاجرة ودهس في الكويت والشرطة تتدخل وتطلق أعيرة نارية في الهواء (فيديو)

مشاجرة ودهس في الكويت والشرطة تتدخل وتطلق أعيرة نارية في الهواء (فيديو)

مشاجرة ودهس في الكويت والشرطة تتدخل وتطلق أعيرة نارية في الهواء (فيديو)
٠٢:١٠:٣٥ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق مشاجرة بي عدد من الأشخاص تطورت إلى محاولات دهس.

فيما تدخل رجال الشرطة وأطلق أحدهم 3 أعيرة نارية في الهواء لمحاولة السيطرة على الموقف.

 

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن العام تعامل بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية، واستدعى إطلاق ثلاثة أعيرة نارية لفض التجمهر، وتم التحفظ على أحد الأطراف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

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ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر أن الموقع الذي شهد المشاجرة لا يستوعب أكثر من نحو 15 عربة متنقلة “الفود تراك” بمساحته المحدودة، وسيتم العمل على توزيع بقية العربات في مواقع أخرى، وذلك لضمان عدم حدوث اكتظاظ قد يتسبّب بحدوث مشاجرات ويعرقل جهود فرض الأمن والسيطرة الأمنية، فضلاً عن عدم السماح بممارسة النشاط بعد منتصف الليل، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

 

 

الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الشرطة الكويتية الكويت مشاجرة

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