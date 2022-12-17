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شاهد.. جريان السيول في قرية المشاش بمنطقة مكة المكرمة
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شاهد.. جريان السيول في قرية المشاش بمنطقة مكة المكرمة

شاهد.. جريان السيول في قرية المشاش بمنطقة مكة المكرمة

شاهد.. جريان السيول في قرية المشاش بمنطقة مكة المكرمة
٠١:٣٤:٢٥ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في قرية المشاش التابعة لمركز الجائزة، في منطقة مكة المكرمة بعد هطول أمطار غزير على المنطقة.

وأظهر المقطع، تدفق السيول في قرية المشاش، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أماكن متفرقة، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار المشاش السيول سيول المشاش

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