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لتوفير الكهرباء.. بريطانيا تطالب مواطنيها بخفض درجات الحرارة في سخانات المياه
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لتوفير الكهرباء.. بريطانيا تطالب مواطنيها بخفض درجات الحرارة في سخانات المياه

لتوفير الكهرباء.. بريطانيا تطالب مواطنيها بخفض درجات الحرارة في سخانات المياه

لتوفير الكهرباء.. بريطانيا تطالب مواطنيها بخفض درجات الحرارة في سخانات المياه
١٢:٥٢:٢٦ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الحكومة البريطانية طلبت من المواطنين خفض درجات حرارة سخانات المياه بمنازلهم، في إطار سياسة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك لترشيد الطاقة.

وأكدت الوكالة أن فواتير الكهرباء في بريطانيا ارتفعت أكثر من الضعف على العديد من المستهلكين خلال العام الماضي وسط أزمة طاقة تاريخية، بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

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وأعلنت قناة Sky News التلفزيونية، سابقا أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تخلى عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في قطاع الطاقة

وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem إن البلاد تواجه نقصا في الغاز وسط أزمة طاقة قد تؤدي إلى إفلاس عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

الكلمات الدلالية:
الطاقة الكهرباء بريطانيا توفير الطاقة

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