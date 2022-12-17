براتب 4500 ريال لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة في «باب رزق جميل»

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أعلنت شركة باب رزق جميل عن بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في مجال ( الضيافة والاستقبال وتقديم المشروبات الساخنة والباردة)، مع مزايا تنافسية، أثناء وبعد التدريب، للعمل وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي

باريستا

إعداد وتقديم المشروبات ، بدءا من القهوة إلى المشروبات غير القهوة.

إعداد وتقديم المواد الغذائية مثل السلطات والسندويشات والمعجنات

الإجابة على أسئلة العملاء حول خيارات القائمة

الترويج وخيارات القائمة والتوصية بها للعملاء

أخذ الدفع من العملاء

الحفاظ على المتجر والمعدات عن طريق استكشاف الأخطاء وإصلاحها وجدولة الإصلاحات

الحفاظ على بيئة العمل صحية ومنظمة

العمل على جذب عملاء جدد.

إدارة قوائم الانتظار وتلبية توقعات العملاء ، وزيادة المبيعات الترويج لزيادة المبيعات وتقليل النفايات.

الحفاظ على مخزون المخزون عن طريق تجديد إمدادات حبوب القهوة والمعجنات والكعك للبار.

الحفاظ على منطقة البار مرتبة ونظيفة وضمان النظافة العامة للبار وتنظيف جميع أدوات وآلات القهوة بانتظام.

المهارات

التعامل مع شكاوى العملاء في المقام الأول والإبلاغ عن الملاحظات إلى المشرف.

العمل ضمن المبادئ التوجيهية المعمول بها، وإجراءات التشغيل، والقوائم المرجعية.

مواكبة العروض الترويجية الخاصة وإنشاء شاشات العرض.

ضمان الامتثال لجميع لوائح البلدية، وصحة الأغذية وغيرها من التشريعات ذات الصلة، والطلب من المشرف أو المديرين التوجيه إذا لزم الأمر. يفضل من لديه خبره بالمبيعات او موظفه سابقا باريستا

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )