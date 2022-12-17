استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن صهيوني عمدًا جنوب نابلس

تواصل – وكالات:

استشهد شقيقان فلسطينيان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مساء السبت، بعد أن دهسهما مستوطن، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

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المستوطن صدمهما غمدًا بمركبته ولاذ بالفرار

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان.

وأشار إلى أنه على إثر ذلك استشهد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48، وأعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن عماد مطير، أن ابن عمه محمد استشهد على الفور بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث، وأعلن عن استشهاده لاحقا متأثرًا بإصابته.

وأضاف أن الشقيقين تعرضا لعملية دهس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.