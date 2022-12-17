سالت علي إثرها عدد من الأودية والشعاب.. أمطار على منطقة الباحة

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شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من محافظات بني حسن والمندق والمخواة وقلوة وبلجرشي والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها .

كما سالت علي إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ،والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أنه لا يستبعد ظهور العوالق الترابية ولأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تنبيه على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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