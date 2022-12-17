السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف في شركة مطارات الدمام «داكو»
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لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف في شركة مطارات الدمام «داكو»

لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف في شركة مطارات الدمام «داكو»

لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف في شركة مطارات الدمام «داكو»
١١:٣٣:١٦ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية.

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وفيما يلي الشروط والتفاصيل:

المسمى الوظيفي:

مدير الخدمات العامة:

المؤهلات والخبرات:

-مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
-خبرة لا تقل عن 12 عامًا
مدقق تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات الحاسوبية أو ذات الصلة.
-مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) (أساسي) أو ما يعادله. خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
-نائب الرئيس للخدمات المشتركة:

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المؤهلات والخبرات:

-مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ؛ يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
-خبرة لا تقل عن 15 سنة.

 

عن (داكو) :

وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، تم في 1 يوليو 2017 خصخصة مطار الملك فهد الدولي، وتحويله لشركة مطارات الدمام ” داكو” ومقرها الدمام، كشركة خاصة تمتلكها الحكومة، إذ تملكها بالكامل شركة الطيران المدني القابضة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.
ويمثل تدشين “داكو ” جزء من الرؤية المستقبلية للنهوض بصناعة المطارات، بداية من تشغيلها مطار الملك فهد الدولي حالياً، لتمتد خدماتها لمطارات أخرى داخلية وخارجية مستقبلاً. حيث تستهدف تطوير البنى التحتية، وتشغيل وتطوير مرافق المطارات وصيانتها، وإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشغيل مرافق الشحن الجوي، ورفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات لمواكبة تطور الصناعة الجوية، وتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات الشبابية الوطنية.

 

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

https://www.linkedin.com/company/dammam-airports-company/jobs/

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