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«تويتر» يسعى لرفع الحظر عن المزيد من الحسابات المعلقة
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«تويتر» يسعى لرفع الحظر عن المزيد من الحسابات المعلقة

«تويتر» يسعى لرفع الحظر عن المزيد من الحسابات المعلقة

«تويتر» يسعى لرفع الحظر عن المزيد من الحسابات المعلقة
١١:٢٩:٤٦ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

بدأت عملاق التولاصل الاجنماعي “تويتر” في استعادة الحسابات التي تم تعليقها بسبب انتهاكها قواعد المنصة

ويخطط الموقع لاستعادة المزيد من الحسابات خلال الأيام الثلاثين المقبلة.

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وقف غير متناسب لخرق القواعد

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات نشرتها الليلة الماضية، إنها حددت عدة سياسات كان الوقف الدائم فيها “غير متناسب” لخرق القواعد، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وأصات أن الحسابات المعادة لا تزال بحاجة إلى الامتثال لقواعدها. وأشارت إلى أن “التعليق الدائم يظل إجراء تنفيذيا للانتهاكات خطيرة”.

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إعادة الحسابات التي تناولت حياة ماسك

ونشر الملياردير إيلون ماسك، مالك “تويتر”، تغريدة بشكل منفصل قال فيها إن الحسابات التي يزعم أنها شاركت تفاصيل خاصة بموقعه الشخصي “سيتم رفع تعليقها الآن”، بعد استطلاع أجراه موقع التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، علقت الشبكة حسابات العديد من الصحفيين البارزين – بما في ذلك من “واشنطن بوست” و”سي إن إن” و”نيويورك تايمز” الذين يغطون أخبار ماسك.

الكلمات الدلالية:
استعادة الحسابات انتهاك قواعد المنصة تويتر

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