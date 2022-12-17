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أمانة جدة ترصد مخالفة بأعمال السفلتة وتعاقب المنفذ

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أمانة جدة ترصد مخالفة بأعمال السفلتة وتعاقب المنفذ

أمانة جدة ترصد مخالفة بأعمال السفلتة وتعاقب المنفذ

أمانة جدة ترصد مخالفة بأعمال السفلتة وتعاقب المنفذ
١٠:٥٣:١٩ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت أمانة جدة، اليوم، حول أعمال السفلتة في أحد الشوارع الداخلية، التي ظهرت في صورة رصدها الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأظهرت الصورة أن الشارع لم يتم سفلتته بالكامل، وقد اقتطع حزء محدود من أحد جانبه، وظهرت سيارة واقفة في المكان الذي لم تتم سفلتته.

تكليف المقاول بإعادة سفلتة الشارع

وأوضحت الأمانة أن أعمال السفلتة في الشارع الداخلي خطأ من المقاول، وتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع بطول 100 متر، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق المنفذ.

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إغلاق مول تجاري

أغلقت أمانة جدة، في وقت سابق، مول تجاري في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، بسبب عدة مخالفات بلدية.

وأوضحت الأمانة أن من أبرز هذه المخالفات: إغلاق شارع عام، والغاء جزء من المواقف، وعدم الالتزام بإزالة الاكشاك المخالفة.

ومؤخرًا رصدت أمانة جدة منزلاً قديمًا في حي الرويس تم إعداده للتحضير وتخزين المواد الغذائية الخاصة بأحد المطاعم..

وعثرت الأمانة على كميات من اللحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستهلاك وجرى إتلافها وإغلاق المطعم.

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