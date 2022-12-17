كورونا تسجل أكبر عدد وفيات في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أمريكا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، أكبر عدد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ شهور، بعد ارتفاع في أعداد المصابين، خلال نوفمبر الماضي.

تخفيف الإجراءات الاحترازية

وارتفع عدد حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا منذ أوائل نوفمبر الماضي، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية.

كما سجلت مراكز مكافحة الأمراض نحو 3 آلاف حالة وفاة خلال هذا الأسبوع، حسب “العين الإخبارية”.

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تحذيرات من تزايد معدل الإصابة

وحذر مسؤولو الصحة في أمريكا من تزايد عدد المصابين مع دخول فصل الشتاء، مشددين على ضرورة توافر التدابير الوقائية، لأنها المفتاح للحد من تكرار موجات كورونا التي تفشت خلال فصلي الشتاء الماضيين.

وأوصى المختصون بالعودة إلى ارتداء الأقنعة والكمامات في الأماكن العامة، والأخذ بالاحتياطات ووسائل الوقاية الصحية، فقا لـ”سي إن إن”.

قرابة مليون حالة وفاة في الصين

أظهر مقطع فيديو، اصطفاف عشرات السيارات أمام محرقة للجثث في العاصمة الصينية بكين، لتسليم المتوفين جراء كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في الصين إلى أعداد كبيرة.

وتوقع أن يصل إجمالي أعداد الوفيات إلى حوالي 964.400 حالة وفاة، بناءً على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار.

فيما دراسة حديثة أجراها باحثون، في هونغ كونغ، أن ما يقرب من مليون شخص في الصين قد يموتون بسبب كورونا، مع اتجاه الحكومة للتخلي عن القيود التي فرضتها سابقًا بشأن الوباء.