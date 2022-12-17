عقب زلزال تكساس.. قنصلية المملكة في «هيوستن» تطمئن على الطلاب المبتعثين

تواصل – واس:

اطمأنت قنصلية المملكة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة على سلامة الطلاب والطالبات المبتعثين غربي ولاية تكساس.

اقرأ أيصًا:

تفاصيل مؤثرة.. جامعة بريطانية تمنح مبتعثًا الدكتوراه بعد وفاته بالسرطان

زلزال يضرب منطقة ميدلاند

جاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة ميدلاند غربي ولاية تكساس الجمعة.

وأجرت القنصيلية، اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات المبتعثين غربي الولاية للاطمئنان على أوضاعهم.

اقرأ أيضًا:

سفير المملكة لدى أيرلندا يلتقي الطلبة المبتعثين بجامعة مونستر للتكنولوجيا

الزلزال استهدف مناطق إنتاج النفط

وأعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.4 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط في غربي تكساس، الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي على بعد 22 كيلومترا شمال غربي ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلومترات.

وأضافت أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.