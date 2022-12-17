الحكومة اليمنية تثمن دور المملكة لوصول 70 ألف طن من المواد البترولية

تواصل – فريق التحرير:

ثمنت الحكومة اليمنية، دور المملكة في دعم الشعب اليمني، والوقوف بجانبه في الأزمات، واستجابة لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

دعم اقتصادي وإنساني

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، عبر تويتر: “نثمن عاليا الدعم الاخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة لليمن، وآخره وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت، لميناء الزيت بمحافظة عدن، والتي ستسهم في تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات”.

وأضاف الإرياني أن: “هذه المنحة امتداد لمواقف النبيلة ودورها البناء وترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم الحكومة والشعب اليمني في المجال الاقتصادي والإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها”.

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منحة بـ422 مليون دولار

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.