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عنف في بريطانيا.. قتيل ومصابون في تدافع واقتحام أكاديمية بلندن
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عنف في بريطانيا.. قتيل ومصابون في تدافع واقتحام أكاديمية بلندن

عنف في بريطانيا.. قتيل ومصابون في تدافع واقتحام أكاديمية بلندن

عنف في بريطانيا.. قتيل ومصابون في تدافع واقتحام أكاديمية بلندن
١٠:١٩:١٥ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت امرأة، وأصيب 3 آخرون جراء حالة فوضى وتدافع، سببها اقتحام المئات لقاعة أكاديمية بريكستون في جنوب العاصمة البريطانية لندن.

أزمات وحدواث متعددة

وأظهر مقطع فيديو، تدافع المئات، من خلال بوابات المبنى، إلى الداخل، في مواجهة الطابق الأرضي والدرج الجانبي المؤدي إلى الطابق العلوي.

وتعددت جرائم وحوادث العنف في بريطانيا، وبالتحديد عاصمتها لندن، وكذلك في عدة مدن وعواصم أوروبية، خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع أزمات اقتصادية، وفي الطاقة، فضلا عن الأزمات الأخلاقية.

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إحصائية صادمة

وتواجه عائلات بريطانيا، حاليا، صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها في المدارس، نظرا لارتفاع معدلات الفقر وأزمات الغذاء، وعجزت أسر بريطانية عن تأمين مقابل وجبة الغذاء لأبنائها، واستبدلتها بوجبات باردة معدة في المنازل، حسب “الاقتصادية”.

وتراجعت نسبة المستفيدين من وجبة الغداء المدرسية في إحدى مدارس جنوب لندن إلى 48%، التي اعتبرتها نائبة مدير المدرسة، كلير ميتشل، إحصائية صادمة، أن يكون أكثر من نصف أسر الأطفال في المدرسة عاجزون عن توفير ثمن الغذاء لأبناءهم.

 

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أخبار بريطانيا حادث تدافع لندن مصرع سيدة بريطانية

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