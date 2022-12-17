3 شروط للسماح باستيراد الحيوانات من خارج المملكة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك ثلاثة شروط فيما يتعلق بالموافقة على استيراد الحيوانات إلى المملكة.

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الشروط الثلاث للسماح بالاستيراد

وقالت الهيئة في ردها على استفسار من أحد المتابعين عبر حسابها في “تويتر”: ” يُسمح باستيراد الحيوانات بشروط:

1-توفر شهادة ميلاد.

2- سلامة من الأمراض الوبائية.

3- موافقة من شعبة الحجر الحيواني التابعة لوزارة البيئة.

السماح باستيراد الحيوانات الحية

وفي تنبيه سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدم السماح باستيراد الحيوانات الحية إلا بعد الحصول على إذن استيراد وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة.

وألزمت الوزارة، جميع شركات الطيران المشغلة بالمملكة بعدم شحن أي إرسالية حيوانية حية إلا بعد الحصول على إذن الاستيراد، وفي حال ورود إرساليات مرافقة للمسافرين من دون إذن استيراد، فإنه يتم إرجاع الإرسالية إلى بلد المنشأ.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر إبراهيم بن صالح النويصر، أن متطلبات الحصول على إذن استيراد الحيوانات الحية بأنواعها المختلفة (مواشي، طيور، حيوانات أليفة)، تشترط أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية، ويجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة، أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة ومصدقة من سفارة المملكة أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد أن المتطلبات تشمل أيضًا الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية، ولا يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، وتكون مطابقة للاشتراطات، وللوزارة الحق في فرض أي شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد. ويمكن الحصول على ادن الاستيراد من خلال التقدم بطلب على البوابة الإلكترونية لوكالة الثروة الحيوانية “أنعام” من خلال الرابط التالي https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/.

ودعت الوزارة الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، وضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كافٍ من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.