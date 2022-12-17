قيادة خطرة وسط سيول غامرة جنوب المملكة(فيديو متداول)

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أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، سائق سيارة، يقود على مرتفع جبلي، وسط تجمعات هادرة من مياه السيول، في طريق مليئة بالمنعطفات الضيقة، غير الممهدة.

يقود سيارته تحت سفح الجبل

وواصل قائد المركبة رحلته على المرتفع الجبلي، كما أظهر الفيديو الذي بلغت مدة عرضه قرابة دقيقة وبضع ثوان، وسط طريق متعرجة تقع تحت سفح جبل، وتطل على منطقة سكنية.

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درجات الجرارة في المناطق الشمالية والوسطى

وشهدت العديد من مدن المملكة موجة أمطار عاتية، خاصة في منطقة جدة حيث سجل منسوب الأمطار رقمًا قياسيًا، بلغت 169 ملم.

فيما قال المتحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، في وقت سابق، اليوم، إنه من المتوقع – بإذن الله – أن تلامس درجات الحرارة الصفر في شمالي المملكة.

وأضاف لـ “الإخبارية”: “خلال فترة الشتاء ستكون درجة الحرارة منخفضة، ومن الطبيعي أن تسجل المناطق الشمالية ما دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية”.

وأوضح أن “المركز الوطني سجل درجات حرارة منخفضة في العام الماضي، وبخاصة في منطقة الرياض وغيرها سجلت ثلاث درجات.