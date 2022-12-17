استشاري: 4 أعراض لنقص فيتامين «ب 1»
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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض أعراض نقص فيتامين ب 1 .
وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “يعاني قرابة 20% من الاشخاص بعد عمليات السمنة من نقص فيتامين ب 1”.
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وأضاف أن من بين أعراض نقص فيتامين ب 1 ما يلي:
– التوتر والخمول
– صعوبة التركيز
– الأرق
– التأثير على الأعصاب والقلب
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يعاني قرابة 20% من الاشخاص بعد عمليات السمنة من نقص فيتامين ب 1، ومن أعراضها:
👈 التوتر والخمول
👈 صعوبة التركيز
👈 الارق
👈 التأثير على الأعصاب والقلب
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) December 17, 2022