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استشاري: 4 أعراض لنقص فيتامين «ب 1»

استشاري: 4 أعراض لنقص فيتامين «ب 1»

استشاري: 4 أعراض لنقص فيتامين «ب 1»
٠٩:٢٩:٣٣ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض أعراض نقص فيتامين ب 1 .

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “يعاني قرابة 20% من الاشخاص بعد عمليات السمنة من نقص فيتامين ب 1”.

 

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وأضاف أن من بين أعراض نقص فيتامين ب 1 ما يلي:

– التوتر والخمول

– صعوبة التركيز

– الأرق

– التأثير على الأعصاب والقلب

 

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أعراض نقص فيتامين ب1 عبدالله الذيابي فيتامين فيتامين ب1

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