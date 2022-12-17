استشاري: 4 أعراض لنقص فيتامين «ب 1»

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعض أعراض نقص فيتامين ب 1 .

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “يعاني قرابة 20% من الاشخاص بعد عمليات السمنة من نقص فيتامين ب 1”.

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وأضاف أن من بين أعراض نقص فيتامين ب 1 ما يلي:

– التوتر والخمول

– صعوبة التركيز

– الأرق

– التأثير على الأعصاب والقلب

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