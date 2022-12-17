الاحتلال يواصل جرائمه ويستولى على أراض في الضفة ويهدم منزلا في القدس

تواصل – واس:

استولت قوات دولة الاحتلال اليوم على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

توسيع مستوطنات الاحتلال

وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس غسان دغلس في تصريح : إن قوات الاحتلال استولى على 3492 دونماً من أراضي المواطنين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس، وذلك في إطار السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وضمها للمستوطنات التي تتوسع بشكل مستمر.

محذراً من سيطرة قوات الاحتلال والمستوطنين على معظم السفوح الشرقية للضفة الغربية، باعتبارها مناطق استراتيجية تمنع عملية الاستيلاء عليها من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

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هدم منزل فلسطيني في القدس

هدم جيش الاحتلال اليوم منزلاً في القدس المحتلة، بالتزامن مع الانتشار المكثف لجيش الاحتلال لتأمين عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى المبارك غداً.

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس في بيان أن جيش الاحتلال هدم منزلاً في جبل المكبر بالقدس المحتلة، لافتاً النظر إلى أن نحو 20 ألف منزل في القدس وضعها الاحتلال على قائمة الهدم.

اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى

وواصل جيش الاحتلال الانتشار المكثف في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى غداً الأحد.

وأكد المتحدث باسم أهالي سلوان فخري أبو ذياب في تصريح أن مئات المستوطنين تدفقوا مساء اليوم إلى ساحة البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، وأقاموا احتفالات استفزازية فيه استعداداً لاقتحاماتهم التي تبدأ غداً الأحد ، مبيّناً أن جيش الاحتلال انتشر في الطرق المؤدية للأقصى ونصبت الحواجز العسكرية.