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حكم مخالفة الوالد إذا منع ابنه من الزواج إلى أن يتم الدراسة الجامعية

حكم مخالفة الوالد إذا منع ابنه من الزواج إلى أن يتم الدراسة الجامعية

حكم مخالفة الوالد إذا منع ابنه من الزواج إلى أن يتم الدراسة الجامعية
٠٩:٢٨:٢٠ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، عن سؤال قال: “خطبت امرأة، ولما أردت عقد النكاح معها منعني والدي، لكوننا مازالنا طالبين في الجامعة، وأذن لي في الزواج بعد التخرج، لكنني أرغب في الزواج حالا، خوفا على نفسي، ما توجيهكم في ذلك؟”.

من خاف على نفسه فليتزوج

وأورد الشيخ الخضير أن: “الذي يخاف على نفسه من الزنى، ويغلب على ظنها أنه يقع فيه إن لم يتزوج، وجب عليه الزواج، وإذا وجب عليه يكون منع والده بغير حق، ولا طاعة له في ذلك، فليتزوج الطالب متى قدر عليه”.

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الزواج أحد مصادر الرزق

ووجه الخضير، خلال رده على السؤال، رسالة إلى الوالد بأن عليه أن يتقي الله جل وعلا، وييسر أمر الزواج لولده، أما كونه ما زال طالبا في الجامعة، فالمجرب أن الزواج يعين على تحصيل العلم، وتيسير أمور الدراسة، كما أنه مصدر من مصادر الرزق، كما قال الله تعالى في كتابه: “إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله” سورة النور، وعلى هذا فالتعلل بإتمام الدراسة، سواء من الوالد أو الابن لا وجه له”.

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