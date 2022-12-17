السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)
الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب
99 عامًا على أول رحلة طيران.. كيف ابتكر «الأخوان رايت» أحد أهم الاختراعات البشرية؟
العدد مرشح لمليون وفاة.. الصين تحرق جثث متوفين بعد إصابتهم بكورونا (فيديو)
وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات
فقدان الوزن في هذه السن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)

الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)

الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)
٠٩:٠٦:٢٤ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم، بلاغا عن وقوع حادثة اشتعال حريق بأحد الأحياء، دون وقوع إصابات بفضل الله.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الدمام، باشر بلاغًا عن حادثة حريق تم إخماده، ولا إصابات.

الصورة

اقرأ أيضا:

وفاة شخص في حريق بسوق الصواريخ بجدة (صور)

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يتم العمل حاليا على استكمال الإجراءات النظامية لدى جهة الاختصاص.

في سياق متصل، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحريق والسيطرة عليه، بتوفيق الله.

اقرأ أيضا:

حريق يلتهم محطة وقود بحي الأندلس.. و «مدني القطيف» يسيطر عليه (صورة)

 

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني حريق حريق الدمام مدني الدمام

مواد ذات صلة

المزيد
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الإثنين

٠٣:٢٧ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
مصدر لـ«تواصل»: مرضى الصحة النفسية بجدة «يهربون».. والإدارة: لسنا مقر احتجاز

مصدر لـ«تواصل»: مرضى الصحة النفسية بجدة «يهربون».. والإدارة: لسنا مقر احتجاز

٠٥:٣٦ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠١٦
أبرزها جازان وعسير.. خبراء الطقس يكشفون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

أبرزها جازان وعسير.. خبراء الطقس يكشفون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

١٢:٣٠ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
انفجار شاحن يتسبب في حرِيق معرض تجاري بحائل

انفجار شاحن يتسبب في حرِيق معرض تجاري بحائل

١٢:٣٣ ص، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *