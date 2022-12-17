الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم، بلاغا عن وقوع حادثة اشتعال حريق بأحد الأحياء، دون وقوع إصابات بفضل الله.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الدمام، باشر بلاغًا عن حادثة حريق تم إخماده، ولا إصابات.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يتم العمل حاليا على استكمال الإجراءات النظامية لدى جهة الاختصاص.

في سياق متصل، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحريق والسيطرة عليه، بتوفيق الله.

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