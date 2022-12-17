99 عامًا على أول رحلة طيران.. كيف ابتكر «الأخوان رايت» أحد أهم الاختراعات البشرية؟

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في مثل هذا اليوم، وتحديدًا في 17 ديسمبر 1903، أقلعت أول رحلة طيران في العالم رسميًا للأخوين رايت من أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة، بعد سنوات من التجارب التي مهدت لتحقيق هذا الإنجاز الذي ساهم في تقريب المسافات بين البشر إلى حد كبير.

وبدأ الأخوان ويلبر وأورفيل رايت في اختبار الطيران في عام 1899، بينما فعل صامويل لانجلي من مؤسسة سميثسونيان الشيء نفسه، برعاية وزارة الحرب لكن محاولته لم تنجح، حيث اعتمدت جهوده على القوة الغاشمة للآلات لتظل معلقة في الهواء.

ونجحت محاولة الإخوان رايت في الطيران، بعد أن طور الثنائي مفهومًا يسمى “تواء الجناح”، وفقًا لموقع (History.com)، يحاكي أجنحة الطيور.

قال ويلبر رايت: “من الممكن الطيران بدون محركات، لكن ليس بدون المعرفة والمهارة”.

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12 ثانية فقط

استغرقت الرحلة الأولى لهما (12) ثانية فقط، وقام الأخوان بأربع رحلات في ذلك اليوم، ارتفعت الأخيرة (852) قدمًا، واستمرت لمدة دقيقة واحدة.

ونظرًا لأن مهاراتهما في الطيران كانت حاسمة في اختراعهما، صمم الإخوان رايت محركها الخاص الذي كان خفيف الوزن. لكن العقبة التالية كانت معرفة كيفية تشغيل الطائرة.

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محاولات دؤوبة

باءت المحاولة الأولى للطيران في 14 ديسمبر 1903 بالفشل، مما أدى إلى قيام ويلبر رايت بالغطس في الرمال بعد السقوط عند الإقلاع. بعد ثلاثة أيام من إصلاح الطائرة، كان الأخوان مستعدين لمحاولة جديدة في 17 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سرعة الرياح التي تبلغ 27 ميلاً في الساعة لم تكن مثالية، إلا أن الأخوين رايت أشارا إلى المتطوعين من محطة قريبة لإنقاذ الأرواح بأنهما على وشك المحاولة مرة أخرى.

قفز أورفيل رايت واختبر أدوات التحكم، انطلق في الساعة 10:35 صباحًا. وقد التقط موظف محطة إنقاذ الأرواح جون دانيلز الصورة الأيقونية لطائرة رايت وهي تقلع بكاميرا معدة مسبقًا.

وشوهد ويلبر رايت وهو يركض بجانب شقيقه في الرحلة الأولى. وأبقى أورفيل رايت الطائرة في حالة طيران حتى اصطدمت بالرمل على بعد 120 قدمًا من السكة الحديدية.

وتناوب الأخوان على قيادة الطائرة ثلاث مرات أخرى في نفس اليوم. في كل مرة ينطلقان فيها، ازدادت المسافة شيئًا فشيئًا، حتى وصل ويلبر رايت أخيرًا إلى 852 قدمًا في 59 ثانية في محاولته الأخيرة.

وبعد رحلة ويلبر الأخيرة، اندلعت عاصفة من الرياح، وانقلبت وتعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها. لكن الأخوين أرسلا إلى والدهما برقية يبلغانه فيها بإنجازهما التاريخي.

بعد ذلك بعامين، قام الأخوان رايت بتصميم أول طائرة عملية بالكامل قامت بالطيران.