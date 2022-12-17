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الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب
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الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب

الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب

الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب
٠٩:٠٣:١٣ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت الأسهم، خلال الأسبوع الماضي، 43 نقطة بنحو 0.4% لتغلق عند 10290 نقطة لتنهي أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ نوفمبر 1994.

أعلن البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة إلى 5%، تزامنا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 إلى 4.5 % خلال اجتماعه الأخير خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط، أسبوعيا، وارتفع الذهب، الجمعة، متجها لتحقيق خسائر إسبوعية، بينما استقر الدولار متمسكا بمكاسبه بعد رفع سعر الفائدة.

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الأسهم ترتفع بـ43 نقطة

حققت الأسهم في المملكة ارتفاعا بـ43 نقطة بنحو 0.4% لتغلق عند 10290 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 12 نقطة بنحو 0.8% ليغلق عند 1428 نقطة، وأنهت الأسهم أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ نوفمبر 1994، بلغ 7 أسابيع متصلة.

رفع الفائدة للحفاظ على الاستقرار المالي

وقرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة إلى 5%، كما قرر “المركزي” رفع معدل اتفاقية “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة إلى 4.50%.

وأضاف أن  القرار بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس جاء متسقا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

النفط يهبد بدولارين للبرميل

وهبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4 %، لتبلغ 79.04 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار، أي 2.4%، لتبلغ 74.29 دولار للبرميل.

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الذهب يرتفع ويخسر أسبوعيا

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار تقييم قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات “إس آند بي جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة تراجع إلى 44.6 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، مقابل 46.4 نقطة في نوفمبر الماضي.

واتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر رغم تعافيه ، الجمعة الماضي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة خلال العام المقبل، للحد من التضخم.

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الدولار واليورو يستقران

تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها بعد قرار رفع الفائدة، واستقر خلال تعاملات الجمعة الموافق 16 من ديسمبر الجاري، بختام الأسبوع، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ يحلل المتداولون مجموعة من زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة واحتمال مواصلة رفع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.063 دولار، وجاء ذلك بعد انخفاضه 0.5%، منذ الخميس الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

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