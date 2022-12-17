وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين،عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بمجال السكرتارية، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– سكرتير.
الهدف الوظيفي:
– القيام بجميع الأعمال المكتبية والسكرتارية لمكتب المسؤول وتسهيل كافة الاتصالات ولقاءات وزيارات المسؤول وجدولة الاجتماعات واعداد محاضرها ومتابعتها.
ملخص المهام الوظيفية:
- – استقبال الزائرين والضيوف.
- – طلب وتلقي وإيصال المكالمات التليفونية الخاصة.
- – الإشراف على جميع الأعمال المكتبية كالطباعة والنسخ والترجمة والفاكس والبريد الالكتروني.
- – الإجابة على الاستفسارات والمراسلات الواردة حسب تعليمات وإرشادات المسؤول والقيام بعملية المتابعة لجميع المراسلات الواردة والصادرة.
- – حضور اجتماعات المسؤول إذا طلب منه ذلك وإعداد محاضر هذه الاجتماعات وتوزيعها على المعنيين ومتابعتها حسب الأصول.
- – تنظيم وتنسيق أوقات المقابلات والاجتماعات مع المسؤول واستقبال المراجعين والضيوف.
- – متابعة تنفيذ التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن المسؤول إلى بقية الإدارات حسب التوجيهات.
- – حفظ ملفات المسؤول ذات الطابع السري في المكان المناسب.
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المؤهلات والخبرات:
- – بكالوريوس تخصص إدارة اعمال / قانون.
- – خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- – إلمام كامل لبرامج الميكروسوفت (Word، Excel، PowerPoint).
- – خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.
- – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )
* آخر موعد للتقديم: الأربعاء 21 ديسمبر 2022م
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