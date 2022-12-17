وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين،عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بمجال السكرتارية، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير.

الهدف الوظيفي:

– القيام بجميع الأعمال المكتبية والسكرتارية لمكتب المسؤول وتسهيل كافة الاتصالات ولقاءات وزيارات المسؤول وجدولة الاجتماعات واعداد محاضرها ومتابعتها.

ملخص المهام الوظيفية:

– استقبال الزائرين والضيوف.

– طلب وتلقي وإيصال المكالمات التليفونية الخاصة.

– الإشراف على جميع الأعمال المكتبية كالطباعة والنسخ والترجمة والفاكس والبريد الالكتروني.

– الإجابة على الاستفسارات والمراسلات الواردة حسب تعليمات وإرشادات المسؤول والقيام بعملية المتابعة لجميع المراسلات الواردة والصادرة.

– حضور اجتماعات المسؤول إذا طلب منه ذلك وإعداد محاضر هذه الاجتماعات وتوزيعها على المعنيين ومتابعتها حسب الأصول.

– تنظيم وتنسيق أوقات المقابلات والاجتماعات مع المسؤول واستقبال المراجعين والضيوف.

– متابعة تنفيذ التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن المسؤول إلى بقية الإدارات حسب التوجيهات.

– حفظ ملفات المسؤول ذات الطابع السري في المكان المناسب.

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المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس تخصص إدارة اعمال / قانون.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– إلمام كامل لبرامج الميكروسوفت (Word، Excel، PowerPoint).

– خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

* آخر موعد للتقديم: الأربعاء ​21 ديسمبر 2022م

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