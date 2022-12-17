السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تيك توك» يتوقف عن العمل في دولة عربية
الدفاع المدني يباشر حريقاً في الدمام (صور)
الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب
99 عامًا على أول رحلة طيران.. كيف ابتكر «الأخوان رايت» أحد أهم الاختراعات البشرية؟
العدد مرشح لمليون وفاة.. الصين تحرق جثث متوفين بعد إصابتهم بكورونا (فيديو)
وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات

وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات

وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات
٠٨:١٤:١٥ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين،عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة للعمل بمجال السكرتارية، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– سكرتير.

الهدف الوظيفي:

– القيام بجميع الأعمال المكتبية والسكرتارية لمكتب المسؤول وتسهيل كافة الاتصالات ولقاءات وزيارات المسؤول وجدولة الاجتماعات واعداد محاضرها ومتابعتها.

ملخص المهام الوظيفية:

 

  • – استقبال الزائرين والضيوف.
  • – طلب وتلقي وإيصال المكالمات التليفونية الخاصة.
  • – الإشراف على جميع الأعمال المكتبية كالطباعة والنسخ والترجمة والفاكس والبريد الالكتروني.
  • – الإجابة على الاستفسارات والمراسلات الواردة حسب تعليمات وإرشادات المسؤول والقيام بعملية المتابعة لجميع المراسلات الواردة والصادرة.
  • – حضور اجتماعات المسؤول إذا طلب منه ذلك وإعداد محاضر هذه الاجتماعات وتوزيعها على المعنيين ومتابعتها حسب الأصول.
  • –  تنظيم وتنسيق أوقات المقابلات والاجتماعات مع المسؤول واستقبال المراجعين والضيوف.
  • – متابعة تنفيذ التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن المسؤول إلى بقية الإدارات حسب التوجيهات.
  • – حفظ ملفات المسؤول ذات الطابع السري في المكان المناسب.

اقرأ أيضا:

لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة

المؤهلات والخبرات:

  • – بكالوريوس تخصص إدارة اعمال / قانون.
  • – خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
  • – إلمام كامل لبرامج الميكروسوفت (Word، Excel، PowerPoint).
  • – خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.
  • –   إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

 

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

* آخر موعد للتقديم: الأربعاء ​21 ديسمبر 2022م

اقرأ أيضا:

بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط

 

الكلمات الدلالية:
الهيئة السعودية للمهندسين فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
15 ألف مقعد تنتظر الطلاب والطالبات بجامعة جازان

15 ألف مقعد تنتظر الطلاب والطالبات بجامعة جازان

٠٥:٠٧ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠١١
وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

٠٧:١٧ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

٠١:٠٤ ص، الجمعة، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩
برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

١١:٢٣ ص، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *