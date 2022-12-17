فقدان الوزن في هذه السن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

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دق باحثون ناقوس الخطر من أن الأشخاص الذين يفقدون الوزن في منتصف العمر معرضون لخطر متزايد للإصابة بالخرف.

وقام فريق أمريكي – صيني بتحليل البيانات من دراسة فرامنجهام للقلب، التي شملت مجموعة من المشاركين من مدينة ماساتشوستس لمدة أربعة عقود. تم قياس وزنهم كل سنتين إلى أربع سنوات. وقارن الباحثون معدلات الخرف بين أولئك الذين ارتفع وزنهم أو انخفض أو ظلوا مستقرين.

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ارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف

ووجد الباحثون، أن الاتجاه العام لانخفاض مؤشر كتلة الجسم مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، بعد مزيد من الاستكشاف، حددوا مجموعة فرعية عانت من زيادة أولية لمؤشر كتلة الجسم تبعها انخفاض مؤشر كتلة الجسم، في منتصف العمر – والذي بدا أنه أساسي في تراجع ارتباط مؤشر كتلة الجسم بالخرف.

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جرس إنذار

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية البروفيسور رودا أو، من جامعة بوسطن: “إذا كان هناك تحول غير متوقع لفقدان الوزن بعد منتصف العمر، بعد الزيادة المطردة في الوزن الشائعة مع تقدم العمر، فقد يكون من الجيد التشاور مع الشخص مقدم الرعاية الصحية وتحديد السبب”.

وأضافت : “هذه النتائج مهمة لأن الدراسات السابقة التي بحثت في مسارات الوزن لم تأخذ في الاعتبار كيف أن أنماط زيادة الوزن / الاستقرار / الخسارة قد تساعد في الإشارة إلى أن الخرف قد يكون وشيكًا”.