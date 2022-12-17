السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
99 عامًا على أول رحلة طيران.. كيف ابتكر «الأخوان رايت» أحد أهم الاختراعات البشرية؟
العدد مرشح لمليون وفاة.. الصين تحرق جثث متوفين بعد إصابتهم بكورونا (فيديو)
وظائف في الهيئة السعودية للمهندسين بعدة تخصصات
فقدان الوزن في هذه السن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر
هل السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب أمراضاً خبيثة؟
«الصحة» تحذر هؤلاء الأشخاص من خطر الأنفلونزا الموسمية

الرئيسية

 /

صحة

 /

هل السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب أمراضاً خبيثة؟

هل السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب أمراضاً خبيثة؟

هل السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكرويف تسبب أمراضاً خبيثة؟
٠٧:٥٨:٢٦ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله بشأن تسبب السكر والماء في العلب البلاستيكية للأمراض الخطيرة.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير.. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكيه والميكرويف تسبب الأمراض الخبيثة…الخ)”.

واضاف النمر “من يروج لهذه الشائعات اختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة.. وهذه الأشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي”.

اقرأ أيضا:

النمر: على جميع أفراد الأسرة إجراء فحص فوري للقلب عند حدوث هذه الحالة

يذكر أن استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، حذر في وقت سابق، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.

 

اقرأ أيضا:

خالد النمر يروي موقفًا مؤثرًا لأحد الأشخاص أصيب بجلطة بسبب ما فعلته ابنته

الكلمات الدلالية:
أمراض خطيرة السكر الماء الميكروويف خالد النمر

مواد ذات صلة

المزيد
4 مهارات حددها مختصون للتأقلم والتغلب على ضغوطات الحياة

4 مهارات حددها مختصون للتأقلم والتغلب على ضغوطات الحياة

١٢:٢٠ م، الأحد، ١٩ أغسطس ٢٠١٨
تعرّف على أعراض وأسباب قصر النظر لدى الأطفال

تعرّف على أعراض وأسباب قصر النظر لدى الأطفال

٠٩:٢٩ ص، الأثنين، ١٧ يناير ٢٠٢٢
طريقتا استحمام للتخلص من آلام والتهابات الجسم

طريقتا استحمام للتخلص من آلام والتهابات الجسم

٠٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٥ يونيو ٢٠١٩
هل هناك خطورة من ملامسة مريض الجلطة؟.. توضيح من «النمر»

هل هناك خطورة من ملامسة مريض الجلطة؟.. توضيح من «النمر»

٠٣:٢٨ م، الخميس، ١٥ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *