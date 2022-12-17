«الصحة» تحذر هؤلاء الأشخاص من خطر الأنفلونزا الموسمية

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حذرت وزارة الصحة من أن الخطر الحقيقي للأنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى الحصول على اللقاح.

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مضاعفات خطيرة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية

وأشارت الوزارة إلى مضاعفات خطيرة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وعلى رأسها مضاعفات الجهاز التنفسي، (الالتهاب الرئوي)، مضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتة الدماغية)، حسب البيان.

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الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الأنفلونزا الموسمية

وحذرت الوزارة في أنفوجراف نشرته عبر حسابها في “تويتر” من أن هذه المخاطر قد تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة، والأطفال والحوامل.