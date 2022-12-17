العدد مرشح لمليون وفاة.. الصين تحرق جثث متوفين بعد إصابتهم بكورونا (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، اصطفاف عشرات السيارات أمام محرقة للجثث في العاصمة الصينية بكين، لتسليم المتوفين جراء كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في الصين إلى أعداد كبيرة.

نحو مليون صيني قد يموتون جراء كورونا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون، في هونغ كونغ، أن ما يقرب من مليون شخص في الصين قد يموتون بسبب كورونا، مع اتجاه الحكومة للتخلي عن القيود التي فرضتها سابقًا بشأن الوباء.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبيرج”، أوضح التقرير أنه في ظل غياب حملة تطعيم واسعة النطاق، وإجراءات أخرى للحد من تأثير الفيروس، سيموت حوالي 684 شخصًا لكل مليون مع إعادة فتح الاقتصاد على مستوى البلاد.

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بعد التراجع عن الإجراءات المشددة

وتوقع أن يصل إجمالي أعداد الوفيات إلى حوالي 964.400 حالة وفاة، بناءً على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار.

ونظر الباحثون في سيناريوهات مختلفة بعد تحركات الصين الأخيرة لإعادة الفتح، بما في ذلك إعلان 7 ديسمبر عن 10 إجراءات للتراجع عن مبادئ سياسة “صفر كوفيد” الأساسية مثل الاختبار الإلزامي وعمليات الإغلاق.