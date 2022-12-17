اشتعال النيران في مستودع بمدينة روسية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، اندلاع حريق ضخم في أحد مستودعات مدينة فلاديفوستوك، في إقليم بريمورسكي الروسي، واشتعلت النيران في مساحة تجاوزت 2000 متر مربع.

ووفقا لوزارة الطوارئ في إقليم بريمورسكي، فإن الحريق اندلع في الـ 13:30 “بتوقيت موسكو”، في مستودع في شارع كارنايا، وأن المساحة التي اشتعلت فيها النيران تجاوزت الـ 2000 متر مربع.

وعلى الفور، هرعت طواقم الإنقاذ وفرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مكان الحادث، وباشرت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته قرابة 2000 متر مربع، وتسبب بانهيار سقف المستودع، ولم تعرف الأسباب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

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وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه ليس هناك أي خطط لوقف لإطلاق النار خلال العطلات المقبلة، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا شهرها العاشر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال اليوم الأربعاء من صحفيين: “لا، لم يطرح أي شخص مقترحات، وهذه القضية ليست ضمن جدول الأعمال”، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وتمتد العطلات في روسيا من يوم رأس السنة الميلادية إلى الثامن من يناير، وهو اليوم التالي لمناسبتهم.

وبعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، عُلق كل العطلات في أوكرانيا بسبب سريان الأحكام العرفية.

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