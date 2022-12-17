القبض على متهم بعد 50 عامًا من الجريمة!

تواصل – وكالات:

ألقت السلطات الهندية القبض على متهم قتل امرأة في ولاية جوجارات قبل نحو 50 عامًا.

وكان سيتارام بهاتان يبلغ من العمر 27 عامًا عندما قتل ماني شوكلا التي كان عمرها (70 عامًا) وقت وقوع الجريمة في سبتمبر 1973.

اقرأ أيضًا:

ألمانيا تعلن مقتل محتجز الرهائن في درزدن

كيف تم القبض على المتهم؟

ويبلغ سيتارام الآن (76 عامًا) ويعاني من صعوبة في السمع والمشي. وبعد اختبائه طيلة تلك الفترة والفرار من العدالة، تمكنت الشرطة من القبض عليه في قرية بولاية ماهاراشترا، على بعد نحو 700 كيلومتر من مسرح الجريمة.

ويعود سبب القبض عليه بشكل أساسي لمتابعة شرطي فضولي للقضية، شأنها شأن قضايا لم تحل في الهند ناتجة عن الركود في نظام العدالة الجنائية الذي يعاني من تراكم كبير في القضايا، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وقال ضابط الشرطة المحقق بي في جوهيل، الذي قاد العملية، إنه بالنظر إلى المستقبل القاتم لقضايا مثل قضية بهاتان، فإن اعتقال هذا الهارب كان “حظًا خالصًا”.

وأضاف: “يتم تحديث قضية بهذا العمر في حالة وفاة المتهم لتقديم ملخص للأدلة لسجلنا، لكن لم يكن لدينا أي معلومات عن هذا الرجل بعد أن تم تسجيل شكوى الشرطة منذ عقود”.

اقرأ أيضًا:

إطلاق النار مستمر في أمريكا.. مقتل وإصابة 4 في شيكاغو

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لسجلات الشرطة المؤرخة في 14 سبتمبر 1973، قام الرجل بقتل ماني شوكلا في مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات، وذلك عندما كان يسرق منزلها حين استيقظت وحاولت مواجهته فضربها حتى الموت وهرب.

وقال جوهيل “إن الاعتقال قد يكون متأخرًا خمسة عقود، لكنها لحظة حساب”. مضيفًا: “حتى بعد كل هذه السنوات، تذكر هذا الرجل ما فعله”.

ونقلت الشرطة عن باتان اعترافه للضباط بأن يوم حسابه سيأتي وأنه قال لهم “كان يجب أن يأتي هذا اليوم.. لقد كتب في قدري”.