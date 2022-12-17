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طرح مشروع لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية

طرح مشروع لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية

طرح مشروع لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية
٠٧:٤٠:٤٤ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عرض مشروع القرار الوزاري لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقالت المنصة إن المشروع يهدف الى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل.

ينتهي في 11 من يناير المقبل

ويتاح المشروع للاستطلاع منذ 15 من ديسمبر الجاري، وحتى 11 من يناير المقبل 2023، ويشمل الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وهي:

1- وصف وظيفي واضح للشاغر، ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان، يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة).

2- نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها. مقرها موقع العمل).

3- نمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي).

4- تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي).

5- عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية:

1- أن يكون مكان المقابلة ملائم بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (4906) وتاريخ 08/01/1442هـ .

2- تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.

3- في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته (مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق).

4- إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.

5- عدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة.

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6-  عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً.

7- عدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة.

8- توضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية.

9-  توثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقاً.

10- إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية.

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