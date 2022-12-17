شركة طيران أديل تعلن عن وظائف في ثلاث مدن
تواصل – فريق التحرير:
المسمى الوظيفي:
- – مضيف جوي / مضيفة جوية.
ملخص العمل:
– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.
أماكن العمل:
- – الرياض.
- – جدة.
- – الدمام.
المسؤوليات:
1- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
المهارات والمؤهلات:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 32 سنة.
3- الحد الأدنى للطول 160 سم .
4- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية (تعتبر ميزة إضافية).
5- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.
6- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات (تعتبر ميزة إضافية).
7- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
8- القدرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
9- جواز سفر ساري المفعول.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
اقرا أيضا:
بعد ساعات.. بدء التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر هذا الرابط