تحالف بين «جوجل وآبل وموزيلا».. ما الجديد؟

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تحالفت شركات أبل، وجوجل، وموزيلا، من أجل بناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة “سبيدومتر”، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الإنترنت.‏

توقعات بفرص أفضل لسرعة الإنترنت

وأوضحت جوجل أن التحالف يهدف إلى: “بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين”، حسب “sawtbeirut”.

من جانبها، أوردت موزيلا في بيان لها أن: :العمل مع أبل وجوجل يمنحنا فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الإنترنت أسرع لسنوات قادمة”.

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تطوير معايير “سبيدوميتر 3”

وقال فريق “ويب كيت” من شركة أبل، أن التحالف: “سيساعدنا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لدى المستخدمين”.

ولا يزال مشروع عداد السرعة “سبيدومتر 3” في مراحله الأولى، وما زال قيد التطوير النشط وغير مستقر، لكن المتوافر منه هو نسخته الحالية “سبيدومتر 2.1”.

يذكر أن الشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج أبل متصفح “سفاري”، وجوجل متصفح “كروم”، وموزيلا متصفح “فايرفوكس”.