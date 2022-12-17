عاجل.. العثور على مفقود الخالدية بصحة جيدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أفادت مصادر متطابقة بالعثور على ما بات يعرف باسم “مفقود الخالدية” الذي أتار اختفاؤه بعد خروجه من منزله في حي الخالدية بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، لأداء صلاة الفجر، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

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العثور على مفقود الخالدية

ووفقًا لحسابات متعددة، فقد تم العثور على #مفقود_الخالدية الطالب في المرحلة المتوسطة عبدالحميد المشرعي، ونشرت صورًا له وهو يقف مبتسمًا بعد الوصول إليه، موجهة الشكر لمن شارك في عملية البحث المضنية عنه، وبخاصة إدارة جامع الراجحي، وشرطة المنار والخالدية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المكان الذي اختفى فيه الشاب، أو الملابسات وراء غيابه عن منزله، لكن مصادر أشارت إلى أنه يعاني من حالة نفسية مجهولة الأسباب.

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هاشتاج #مفقود_الخالدية

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج #مفقود_الخالدية، للحصول على أية معلومات عنه، بعد أن نشر حسابان في موقع “تويتر” لفتاتين، أكدتا أنهما شقيقتا المفقود وأنه يدعى عبدالحميد، ويبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد خرج يوم الثلاثاء لأداء صلاة الفجر، ولم يعد مطلقًا.

وأكدت شقيقتا “مفقود الخالدية” أن الجهات الأمنية تعمل بشكل متواصل بحثًا عن عبدالحميد بعد اختفائه، وتقديم بلاغ بذلك.

وقال إبراهيم آل منصر، الذي عرف عن نفسه أنه خال “مفقود الخالدية”، إن عبدالحميد اختفى عند مسجد السنيدي ومسجد طيبة في حي الخالدية.

وأضاف أن “فرقا تطوعية خرجت لمساندتهم والبحث عنه، إضافة إلى الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة”.