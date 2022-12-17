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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري (صور)
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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري (صور)

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري (صور)

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري (صور)
٠٦:٠٣:٥٨ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم، صلاة الميت على أحمد بن تركي السديري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

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وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير منطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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الكلمات الدلالية:
أحمد السديري أمير الرياض صلاة الميت

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