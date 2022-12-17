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«وجعلت قرة عيني في الصلاة».. فيديو مؤثر لشاب يصلي على قدم واحدة
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«وجعلت قرة عيني في الصلاة».. فيديو مؤثر لشاب يصلي على قدم واحدة

«وجعلت قرة عيني في الصلاة».. فيديو مؤثر لشاب يصلي على قدم واحدة

«وجعلت قرة عيني في الصلاة».. فيديو مؤثر لشاب يصلي على قدم واحدة
٠٥:٥٣:٠٨ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في حين يجد بعض الناس صعوبة في التزام أبنائهم بالصلاة في المسجد، على ما يتمتعون به من صحة، تجد أن هناك من أصحاب الأعذار من يحرصون على أداء الصلاة في أوقاتها بالمسجد.

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حرصه على أداء الصلاة في المسجد

 

وأثار مقطع فيديو لشاب يتحرك على قدم واحدة، وبدون ذراعين، تفاعلاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بحماس الشاب وحرصه على أداء الصلاة في المسجد.

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الصلاة واقفًا

ويظهر المقطع في بدايته الشاب الذي يبدو إنه من إحدى دول شرق آسيا، وهو في طريقه إلى المسجد، حيث شوهد يؤدي الصلاة واقفًا على الرغم من حالته البدنية، وهو ما استحوذ على إعجاب المتابعين,

 

الكلمات الدلالية:
الصلاة الصلاة في المسجد مبتور القدم والذراعين

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