سبّاك يرتكب خطئًا فادحًا يكلفه تفجير المنزل في لحظات (فيديو)

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أقدم سبّاك على ارتكاب خطأ تسبب في حدوث انفجار ضخم في إحدى الولايات الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو من كاميرا مراقبة قريبة من المنزل، والذي رصد انفجار ضخم أدى إلى تدمير المنزل.

وقالت: سباك أراد القيام بعمل صيانة في منزل بولاية بنسلفينيا الأمريكية لكنه خرق انبوب غاز بالخطأ وحدث تسرب أدى لانفجار كبير.

وأظهر الفيديو تطاير السقف وتناثره في السماء من قوة الانفجار الذي شعر به أهل الحي بالاهتزازات.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه لم يكن أحد بالمنزل، لكن أصيب شخصين فقط، العامل وأحد الجيران.