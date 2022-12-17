السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية.. إليك الرابط
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نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية.. إليك الرابط

نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية.. إليك الرابط

نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية.. إليك الرابط
٠٥:٣٤:٣١ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول لحملة (الثانوية العامة) للعام الدراسي 1444هـ.

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رابط النتيجة 

للاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

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شروط القبول

وكانت كلية الملك خالد العسكرية أعلنت عن فتح القبول لحملة (الثانوية) للعام الدراسي 1444هـ، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).
أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أن يكون غير متزوج بأجنبية .
أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.
أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية) على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عــن (80%)، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1443هـ (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.
أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.
أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.
أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).
أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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