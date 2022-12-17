هل يتوقف القصف.. بوتين يجتمع بالقادة العسكريين وكييف تعود إلى الحياة

تواصل – فريق التحرير:

كشف بيان صدر عن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

وقال الكرملين، إن بوتين قضى يوم الجمعة بأكمله في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا،مجتمعا بوزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، كما عقد اجتماعات منفصلة مع قادة مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية، حسب “العربية”.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بث التلفزيون الروسي مقاطع منه، السبت: “أود أن أسمع مقترحاتكم بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير والمتوسط”.

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عودة الخدمات في كييف

قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وأورد كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف سكان كييف، بينما عادت الكهرباء إلى ثلث مناطق العاصمة، وكتب عبر تليجرام: “لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير”.

أكبر قصف منذ بدء الحرب

أعلنت كييف، أمس، أن روسيا نفذت أكبر هجماتها منذ بدء الحرب بإطلاق 70 صاروخا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.