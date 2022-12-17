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أمانة مكة: إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان في هذه الأوقات
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أمانة مكة: إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان في هذه الأوقات

أمانة مكة: إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان في هذه الأوقات

أمانة مكة: إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان في هذه الأوقات
٠٥:٣٢:١٩ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تنبيهاً بشأن السير على طريق الأمير محمد بن سلمان “جدة السريع”، باتجاه منطقة مكة المكرمة، وذلك نظراً لوجود أعمال صيانة ومعالجات لبعض أجزاء مجسم بوابة مكة في الطريق المشار إليه.

 

ودعت الأمانة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى توخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق، اعتباراً من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى 3 بعد الظهر.

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وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الطريق تحت المجسم، اليوم السبت، من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ومن يوم غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، سيتم إغلاق الطريق تحت المجسم، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

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أمانة مكة اخبار السعودية اغلاق طريق طريق الأمير محمد بن سلمان

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