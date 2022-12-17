أمانة الرياض تداهم موقعا لبيع المواد الغذائية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

داهمت أمانة منطقة الرياض، موقعا مخالفا، تباع فيه مواد غذائية، ولحوم غير صالحة، بشكل عشوائي، شرق الرياض، وشملت المخالفات عرض بضائع في الشارع، وسط ظروف ضارة وغير ملائمة.

مواد غذائية غير صالحة

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر تويتر، لحظات وصول مراقبي أمانة منطقة الرياض، إلى الموقع، ومداهمته، كما بيّن هروب العمالة الموجودة في الموقع، فضلا عن عشوائية عرض البضائع على الأرض في وسط الشارع، وأمام تسرب لمياه الصرف الصحي.

وأوضح الفيديو وجود المواد الغذائية، واللحوم والأسماك، ملقاة على الأرض، وفي أكياس بلاستيكية، وأوعية غير مخصصة، مما يسبب تلوثا غائيا وربما التسمم.

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إزالة 18 ألف مركبة مهملة

أعلنت أمانة الرياض، في 5 من ديسمبر الجاري، أنها أزالت أكثر من 18 ألف مركبة مهملة وتالفة منذ بداية العام الجاري

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بهدف تحسين المشهد الحضري لمدينتنا.. أزلنا 18,406 مركبات مهملة وتالفة منذ بداية العام، وفرقنا الميدانية مستمرة في الرصد والرفع تحقيقًا لمستهدفات الرياض الطموحة..”.

الهدف من إزالة المركبات المهملة والتالفة

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “القضاء على مظاهر التشوه البصري”، و”منع السلوكيات والممارسات المخالفة”، و”الحد من التعدي على الأماكن العامة والطرقات”، و”الحفاظ على بيئة المدينة لتبقى نظيفة”.