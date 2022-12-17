إطلاق النار مستمر في أمريكا.. مقتل وإصابة 4 في شيكاغو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي، إن 4 فتيان يبلغون من العمر 16 عاما، وطلق عليهم الرصاص قرب مدرسة بينيتو خواريز الثانوية.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، وإصابة آخرين في المدرسة التي تقع بمدينة ويست سايد، بولاية شيكاغو.

نجاة طالبين من الموت

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة، بينما تعرض صبي وفتاة بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

اقرأ أيضا:

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي بأمريكا

ليست المرة الأولى في شيكاغو

أسفرت حادثة إطلاق نار في ولاية شيكاغو، وقعت في 23 من أكتوبر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى، حين قتل ثلاثة شبان وأصيب آخران بجروح خطيرة، إثر إطلاق للنار خلال سباق غير مرخص شاركت فيه 100 سيارة في شوارع شيكاغو فجر الأحد.

وقال قائد شرطة شيكاغو، دون جيروم، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع في الساعة الرابعة صباحا في برايتون بارك بعد إغلاق المتسابقين الشوارع المؤدية إلى تقاطع لإجراء سباقات شوارع غير قانونية، والقتلى تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، مشيرا إلى أن إصابة الجريحين ليست خطيرة ولم يتم اعتقال أي لأشخاص على صلة بالحادث.