رقم قياسي في عدد المرضى بألمانيا.. جميع أسرّة العناية المركزة مشغولة بالكامل

تواصل – وكالات:

سجلت ألمانيا، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الأشخاص الذين يعانون حاليًا من عدوى أو مرض، وفقًا لـ كريستيان كاراجانيديس، رئيس الاتحاد الألماني للعناية المركزة وطب الطوارئ.

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ارتفاع أعداد المرضى إلى مستوى لا مثيل له

وقال كاراجانيديس، لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية السبت: “معدل المرض بين السكان مرتفع للغاية حاليًا، ولم أشهد أبدًا مستوى مماثلاً له”، موضحًا أنه في العديد من المناطق أصبحت جميع أسرّة وحدات العناية المركزة تقريبا مشغولة.

وأشار إلى أن عدوى فيروس كورونا لم تعد المشكلة الرئيسية بعد الآن، لافتًا إلى أنه “في الوقت الحالي نكافح مجموعة واسعة جدا من الأمراض: الإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ المعتادة”.

مع ذلك، توقع كاراجانيديس تراجع الضغط على المستشفيات خلال عطلة نهاية العام. وقال: “عادة ما ينحسر الضغط على المستشفيات وتزداد سعتها مرة أخرى في هذه الفترة”.

وإلى جانب العدد الكبير للغاية من المرضى، تعاني مستشفيات ألمانيا حاليًا من اختناقات في إمدادات عدد من الأدوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات كاراجانيديس.

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إنتاج الأدوية وتخزينها

وطالب كاراجانيديس الدولة بإنتاج بعض الأدوية في أقرب وقت ممكن والاحتفاظ بها في المخازن، بالتعاون مع الشركات المصنعة للأدوية المحلية، بحيث تكون متوفرة دائما بكميات كافية، وقال: “سيكون هذا مكلفا للأمة، لكنني أجد أنه من المقلق بالنسبة لدولة مثل ألمانيا أن نضطر إلى التعامل مع هذا النقص مرارا لفترة طويلة وأن هذا النقص قد أصبح حادا بشكل خاص هذا العام بسبب تزايد الإصابات”.

وكان وزير الصحة المحلي في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك، دعا الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ قبل عطلة الكريسماس مع ممثلين عن قطاع الصحة وصناعة الأدوية لإيجاد حل لنقص الأدوية.