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متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية
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متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية

متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية

متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية
٠٣:٥٦:٣٤ م، السبت، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه من المتوقع – بإذن الله – أن تلامس درجات الحرارة الصفر في شمالي المملكة.

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درجات الجرارة في المناطق الشمالية والوسطى

وأضاف لـ “الإخبارية”: “خلال فترة الشتاء ستكون درجة الحرارة منخفضة، ومن الطبيعي أن تسجل المناطق الشمالية ما دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية”.

وأوضح أن “المركز الوطني سجل درجات حرارة منخفضة في العام الماضي، وبخاصة في منطقة الرياض وغيرها سجلت ثلاث درجات.

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أمطار لا مثيل لها 

وشهدت العديد من مدن المملكة موجة أمطار عاتية، خاصة في منطقة جدة حيث سجل منسوب الأمطار رقمًا قياسيًا، بلغت 169 ملم.

وفي السنوات الماضية، شهدت منطقة شبه الجزيرة العربية سقوط ثلوج وهو أمر نادر الحدوث، وغطت الثلوج حينذاك مناطق متفرقة شمالي المملكة.

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