متحدث الأرصاد يتوقع: درجات الحرارة ستصل الصفر بالمناطق الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه من المتوقع – بإذن الله – أن تلامس درجات الحرارة الصفر في شمالي المملكة.

اقرأ أيضًا:

«تشمل الرياض وتمتد لمكة» توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية

درجات الجرارة في المناطق الشمالية والوسطى

وأضاف لـ “الإخبارية”: “خلال فترة الشتاء ستكون درجة الحرارة منخفضة، ومن الطبيعي أن تسجل المناطق الشمالية ما دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية”.

وأوضح أن “المركز الوطني سجل درجات حرارة منخفضة في العام الماضي، وبخاصة في منطقة الرياض وغيرها سجلت ثلاث درجات.

اقرأ أيضًا:

تنبيه الأرصاد.. أمطار على جازان حتى السادسة مساءً

أمطار لا مثيل لها

وشهدت العديد من مدن المملكة موجة أمطار عاتية، خاصة في منطقة جدة حيث سجل منسوب الأمطار رقمًا قياسيًا، بلغت 169 ملم.

وفي السنوات الماضية، شهدت منطقة شبه الجزيرة العربية سقوط ثلوج وهو أمر نادر الحدوث، وغطت الثلوج حينذاك مناطق متفرقة شمالي المملكة.